За минулу добу рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону 4 рази залучались до ліквідації пожеж у місті Олександрія. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Так, о 14:10 горіли 2 м3 дров на відкритій території на вул. Осіння, о 17:25 рятувальники загасили загоряння 5 м2 сміття на проспекті Будівельників, о 19:10 було ліквідовано пожежу 500 м2 сухої трави в районі Дніпропетровського шосе та о 19:20 виникла пожежа 100 м2 сухої трави на відкритій території на Звенигородському шосе.