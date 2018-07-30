В неділю, 29 липня, рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрії виїхали на виклик до села Бандурівка де їм довелося рятувати маленьке лелеченя яке випало з гнізда. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Проте, для виконання «операції» по поверненню пташеняти додому довелося чекати поки працівники ПАТ «Кіровоградобленерго» вимкнули подачу електроенергії до опори після чого рятувальники за допомогою висувної драбини повернули маленького птаха до гнізда.