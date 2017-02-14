Вчора по обіді, 13 лютого 2017 року о 14:56 рятувальники отримали повідомлення про про те, що на провулку Йогансона у м. Олександрія вантажний автомобіль “DAF” потрапив на складну ділянку дороги та не може продовжити рух самостійно. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

З огляду на це, працівники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії вирушили на допомогу водію вантажівки. Вже через деякий час рятувальники “звільнили” “DAF” та відбуксирували на безпечний відрізок автошляху.