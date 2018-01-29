В Олександрії рятувальники гасили пожежу

Вихідними в Олександрії сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області, повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Короленка у м. Олександрія надійшло до Служби порятунку “101” о 04:35.

На місці події стало відомо, що пожежа виникла на 30 м2 покрівлі літньої кухні. Вже за годину пожежу було локалізовано, і вже о 06:17 – ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Травмованих чи загиблих не виявлено.