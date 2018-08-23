В Олександрії рятувальники ліквідували аварійне дерево

Вчора, 22 серпня, бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія надавали допомогу з розпилювання та прибирання аварійного дерева.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Дерево, яке створювало перешкоду та несло небезпеку для життєдіяльності населення знаходилось по вулиці Франка.

Також рятувальникам загону доводилось залучатись до ліквідації пожеж на відкритих територіях в районі.