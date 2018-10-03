В Олександрії рятувальники надали допомогу мешканцю 9-поверхівки

Минулої доби в м. Олександрія на вул. Шевченка бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону надали свої послуги жителю нашого міста. Відомо, що рятувальники за допомогою пожежної драбини через балкон однієї з квартир на 8-му поверсі 9-поверхівки потрапили у помешкання та відкрили двері мешканцю заблокованої квартири.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС