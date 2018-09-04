В Олександрії рятувальники нагадали жителям правила поведінки на воді

Вчора, 3 вересня, рятувальники Олександрійського загону провели роз’яснювальну роботу місцевим мешканцям, що відпочивали біля водойми. Повідомляє Голос Громади на сайт У ДСНС в Кіровоградській області.

Рятувальники провели профілактичні бесіди щодо правил безпеки під час купання у відкритих водоймах та поширили застережні листівки. Під час розмов з мешканцями фахівці навели приклади трагічних подій на воді, розповіли про найбільш впливові чинники загибелі людей, акцентували увагу на правилах, дотримання яких, убезпечить громадян від необачних кроків.

Крім цього, рятувальники наголосили не необхідності демонструвати приклад відповідальної поведінки під час дозвілля перед дітьми, адже діти природно наслідують лінію поведінки батьків.