В Олександрії рятувальники відкривали двері балкону, аби “визволити” пенсіонерку

Літню жінку, яка зачинилася на балконі власної квартири довелося “визволяти” рятувальникам. Подія сталася вчора, 6 травня, в Олександрії.

За повідомленням прес-служби УДСНС в Кіровоградській області, о 13:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на балконі 4 поверху п’ятиповерхівки на пр-ті Соборному зачинилась літня жінка 1939 р.н. та не може самостійно потрапити у квартиру.

По висувній драбині рятувальники потрапили на балкон та відкрили двері в помешкання. Медична допомога громадянці не знадобилась.