В Олександрії рятувальники вихідними гасили пожежу

Минулими вихідними рятувальникам довелося гасити пожежу в Олександрії. Так, через пожежу димоходу в двоповерховому будинку ледь не згорів дах.

Інформацію про це опублікувала прес-служба УДСНС в Кіровоградській області вчора, 4 березня.

До Служби порятунку “101” надійшло овідомлення про пожежу по вулиці Зоряній в місті Олександрії. На місці події було з’ясовано, що горить димохід будинку. О 04:02 вогнеборці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії загасили пожежу. Причини наразі встановлюються.