В Олександрії рятувальники закликали дбати громадян про пожежну безпеку у власних оселях

Вчора, 30 жовтня, працівники міськрайонного відділу Управління ДСНС в області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу у житловому секторі з жителями міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Громадян інформували та нагадували про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема при використанні електричних та газових приладів, проведенні господарських робіт, також чи подбали вони про належний стан обігрівачів, печей, труб, камінів, газових котлів.

Крім спілкування з жителями райцентру, рятувальники всім залишали пам’ятну листівку на відповідну тематику.

Фото: УДСНС в Кіровоградській області.