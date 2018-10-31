В Олександрії рятувальники закликали дбати громадян про пожежну безпеку у власних оселях

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Вчора, 30 жовтня, працівники міськрайонного відділу Управління ДСНС в області провели інформаційно-роз’яснювальну роботу у житловому секторі з жителями міста.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС в Кіровоградській області.

Громадян інформували та нагадували про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема при використанні електричних та газових приладів, проведенні господарських робіт,  також  чи подбали вони про належний стан обігрівачів, печей, труб, камінів, газових котлів.

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Крім спілкування з жителями райцентру, рятувальники всім залишали пам’ятну листівку на відповідну тематику.

Фото: УДСНС в Кіровоградській області.

 

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