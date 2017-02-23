В зв’язку з потеплінням на деяких вулицях міста доволі серйозно піднявся рівень грунтових вод. З огляду на це мешканцям найбільш підтоплених ділянок Олександрії загрожував справжнісінький потоп.

Як повідомляє прес-служба ДСНС в області, вчора, 22 лютого о 15:40 на вулиці Грушевського, Кременчуцьків та Козацькій проводилась відкачка води, яка загрожувала підтопленню дворів житлових будинків.

Як раніше ж повідомляв Голос Громади, лише минулого тижня під час засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександрійської міської ради міський голова доручив комунальним службам, управлінню з питань цивільного захисту визначитись з найбільш небезпечними ділянками, де можливе виникнення підтоплень, організувати вивезення снігу з місць його найбільшого накопичення, провести інвентаризацію та розчищення (за необхідності) усіх ливневих стоків та інших місць проходження талих вод.