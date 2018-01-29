В Олександрії рятувальники знову буксирували авто

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини допомогли водіям 10 автотранспортних засобів відбуксирувати їх на безпечні ділянки дороги.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Серед автівок, які довелося буксирувати – 6 вантажних та 4 легкових автомобілів. Самостійно виїхати зі складних ділянок дороги не змогли водії в Новоархангельському та Благовіщенському районах, а також в місті Олександрія.

Нагадаємо, вихідними в Олександрії рятувальники гасили пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Короленка.