В Олександрії рятувальники знову буксирували авто

26
Фото УДСНС в Кіровоградській області

Минулої доби рятувальники Кіровоградщини допомогли водіям 10 автотранспортних засобів відбуксирувати їх на безпечні ділянки дороги.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Серед автівок, які довелося буксирувати – 6 вантажних та 4 легкових автомобілів. Самостійно виїхати зі складних ділянок дороги не змогли водії в Новоархангельському та Благовіщенському районах, а також в місті Олександрія.

Читайте також:  За десяток крадіжок олександрійцеві загрожує 5 років позбавлення волі

Нагадаємо, вихідними в Олександрії рятувальники гасили пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Короленка.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ