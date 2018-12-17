В Олександрії рятували 1,5 річного малюка, який сам зачинився у квартирі

Нещодавно олександрійські рятувальники допомагали матері потрапити до власної квартири, де зачинилась півторарічна дитина.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Подія трапилася 14 грудня. До Служби порятунку «101» звернулася мешканка Олександрії й просила допомоги по відкриванню дверей свого помешкання, де зачинилась півторарічна дитина.

Інцидент відбувся в одній із квартир багатоповерхівки на вул. 6-го Грудня.

Як з’ясувалось, мати вийшла з квартири до сусідки, а її півторарічна дитина зачинилася, залишившись без нагляду.

Потрапити у квартиру жінка не могла. Тож рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олекандрія за допомогою триколінної драбини через балкон зайшли у квартиру та відкрили двері матері.