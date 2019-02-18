В Олександрії рятували собаку, яка натрапила на штир металевого паркану. Як почувається тварина

Цими вихідними в Олександрії на пр. Соборному рятувальники допомогли собаці звільнитися з металевого штиря на залізному паркані, де вона зачепилася «по живому».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС в Кіровоградській області.

Тварині спочатку зробили заспокійливу ін’єкцію, а після порятунку доставили до ветеринарної лікарні для надання кваліфікаційної допомоги.

Наразі собака перебуває на реабілітації в притулку для тварин «Друг».

“На рвану рану тваринці наклали шви, призначили уколи. Собача почувається добре. Вже навіть встиг взяти участь у сутичці з іншими собаками” – розповідає з посмішкою волонтер притулку.

