В Олександрії школярів знайомили з професією поліцейського

В ЗОШ №2 м. Олександрія була організована зустріч з працівниками ювенальної превенції та інспекторами групи реагування патрульної поліції Олександрійського відділу і учнями 4,5,8 та 9 класів. Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Під час зустрічі був проведений «урок з поліцейськими», на якому школярів познайомили з професією поліцейського. Діти з захопленням розглядали засоби захисту, що використовуються в роботі правоохоронців, які були представлені на мині-виставці, влаштованій прямо на подвір’ї школи. Радісним бонусом для вихованців школи стала можливість самостійно подивитись, приміряти засоби захисту, сфотографуватися в них та посидіти в справжньому поліцейському автомобілі.

Дані уроки сприяють наглядному прикладу та кращому засвоєнню інформації і навчального матеріалу учнями.