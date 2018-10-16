В Олександрії шукачам роботи презентували службу у Нацполіції

Днями, в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбулась презентація ГУ Національної поліції в Кіровоградській області.

Старший інспектор сектору кадрового забезпечення ГУНП в Кіровоградській обл. по м. Олександрія, Ольга Іванова презентувала шукачам роботи вакантні посади поліцейських. Правоохоронець докладно розповіла про умови прийняття на службу до національної поліції, вимоги до кандидатів на посади, умови соціальної сфери, тощо.

Учасники презентації роботодавця отримали вичерпні відповіді на свої запитання, дехто з безробітних, які зацікавились пропозицією представника поліції, більш детально обговорили питання свого працевлаштування. О. Іванова запросила усіх, хто вирішить стати поліцейським, звертатися до міського та районного відділів Нацполіції.