В Олександрії шукачі роботи відвідали велике промислове підприємство

З метою пришвидшення укомплектування вільних робочих місць та вакантних посад на підприємствах, які цього потребують, за сприяння Олександрійського міськрайонного центру зайнятості регулярно організовуються Дні відкритих дверей на виробництві.

Цього разу свої двері безробітним Олександрійщини гостинно відчинило ТОВ «Укррембаза». Підприємство спеціалізується на ремонті та технічному обслуговуванні машин і устаткування промислового призначення. Наразі на виробництві є вакансії слюсарів із складання металевих конструкцій, слюсарів з механоскладальних робіт та верстатників.

Директор підприємства Олександр Гребеніков провів для шукачів роботи екскурсію в цеху, розповів про вимоги до претендентів на вакантні робочі місця, відповів на численні запитання присутніх.