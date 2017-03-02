В Олександрії шукатимуть приватних підприємців для освітлення міста в рамках приватно-державного партнерства. За відповідний проект рішення проголосували члени виконавчого комітету Олександрійської міської ради сьогодні, 2 березня 2017 року.

Відповідно до вказаного проекту рішення, планується створення конкурсної комісії щодо визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства в умовах реалізації проекту «Освітлення міста в рамках державно-приватного партнерства» у м. Олександрії.