В Олександрії шукають державних виконавців

Олександрійському міськрайонному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області необхідні державні виконавці, два з яких тимчасово і два держвиконавця на постійну роботу.

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад було опубліковано на сайті Головного територіального Управління юстиції у Кіровоградській області сьогодні, 9 січня.

Серед головних вимог: вища освіта за освітнім ступенем Магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», вільне володіння державною мовою, знання законодавства та спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ). З переліком вимог до учасника конкурсу більш детально можна ознайомитися на офіційній сторінці відомства.