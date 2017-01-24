Сьогодні, під час прес-конференції в приміщенні ГУНП в Кіровоградській області заступник начальника управління Дмитро Ткачонок повідомив, у яких відділках поліції на Кіровоградщині не вистачає людей на посади слідчих та оперуповноважених. Про це повідомляє сайт “Кавун”.

Так, в 11 відділках поліції населених пунктів області шукають 20 людей на посади оперуповноважених кримінальної поліції. Конкурс на заміщення посади оперуповноважених було оголошено в Олександрійському відділ поліції – 2 вакансії , в Бобринецькому – 2 вакансії, у Вільшанському відділі поліції – 1 вакансія, Гайворонському – 2 вакансії, Голованівському – 2 вакансії , Добровеличківському – 1 вакансія, Долинському – 1 вакансія, Кропивницькому – дві вакансії, в Кіровоградському відділенні поліції дві вакансії , в Новоархангельському – 1 вакансія, в Новомиргородському три вакансії та в Новоукраїнському одна вакансія.

Також на посади слідчих у 9 відділках області вакантні посади 10 слідчих. Люди мають можливість зайняти ці посади у Благовіщенському відділені поліції – 1 вакансія, в Бобринецькому – 1 вакансія, у Вільшанському – 1 вакансія, в Голованівському – 1 вакансія, в Добровеличківському – 1 вакансія, в Долинському – 1 вакансія, в Компаніївському – 1 вакансія, в Новгородківському – 1 вакансія та в Новомиргородському – 2 вакансії.