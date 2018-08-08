В Олександрії шукають слідчих та дільничих

Стартував конкурс на посади молодшого та середнього складу поліції Кіровоградської області, серед яких є вакансії в Олександрійському відділі поліції. Зокрема, оголошено конкурс на посаду дільничного офіцера поліції, серед основних службових обов’язків якого є поліцейська діяльність, орієнтовна на громаду взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони публічного порядку на закріпленій дільниці.

Також вакантними є посади поліцейський сектору реагування патрульної поліції, поліцейських ізолятора тимчасового тримання та інспекторів-чергових в ІТТ №7 в місті Олександрія.

Крім цього в Головному управлінні національної поліції області оголошено конкурс на помічника чергового в Олександрійському районному відділенні Олександрійського відділу поліції, а також слідчого в Олександрійський відділ поліції.

Переглянути вимоги та умови конкурсів можливо за посиланням.