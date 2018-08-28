В Олександрії спіймали крадія металевих виробів з кладовищ

Як виявилось 41-річний місцевий мешканець, який вже раніше був засуджений за скоєння аналогічних злочинів, взявся за старе і скоював крадіжки металевих виробів на одному з кладовищ Олександрія. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП України в Кіровоградській області.

Наразі, правоохоронці встановили, що чолов’яга причетний до п’яти крадіжок та проводять подальшу перевірку на можливу причетність до інших схожих кримінальних правопорушень. Також вирішується питання про оголошення підозри за частиною 3 статті 297 – наруга над могилою.

За вчинене зловмисник може провести за ґратами від чотирьох до семи років.