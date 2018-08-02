В Олександрії спробували розвантажити львівське сміття

Вчора, 1 серпня, на в’їзді до міста Олександрія очевидці помітили 3 великогабаритні вантажівки з невідомою речовиною, яка витікала з кузовів автомобілів. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Під час перевірки сміттєзвалища було виявлено два автомобіля з львівськими номерами, яким не дозволили розвантажитись і затримали.

За словами директора полігону, договір на прийом сміття нібито є, проте безпосередньо, сам документ від не продемонстрував. В свою чергу водії вантажівок зі сміттям пред’явили лише товарно-транспортні накладні.

Про ситуацію, що склалась проінформували Олександрійську міську раду та Кіровоградську облдержадміністрацію. Сьогодні, ж стало відомо, що на обласному рівні прийняли рішення про арешт автомобілів до кінця розслідування кримінального провадження. Тим часом в Олександрії міським головою дано доручення управлінню ЖКГ перевірити акти щодо експлуатації сміттєзвалища, договори, а також надати висновки, щодо діяльності полігону.

В найближчий час буде прийняте остаточне рішення про подальше функціонування даного полігону.

Фото з групи “Сучасна Олександрія”.