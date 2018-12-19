В Олександрії сталося подвійне криваве вбивство

Увечері 17 грудня на території дачного кооперативу міста знайшли закривавлені тіла господарів будинку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт DOZOR.

До місцевої поліції звернувся чоловік з повідомленням про вбивство і розповів, що під час обходу дачного кооперативу помітив, що на території одного з будинків відкриті навстіж ворота та вхідні двері.

Зайшовши до будинку побачив мертвих господарі, які мали ножові поранення черевної порожнини.

Як повідомляє поліція, невідомі вбили 61-річного чоловіка та 53-річну жінку.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України та проводяться заходи щодо встановлення особи злочинця.

Прикмети ймовірного вбивці: чоловік віком 35-40 років, на зріст 180-185 см, смуглявий, одягнутий в куртку темного кольору з капюшоном та шапку світлого кольору.