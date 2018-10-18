В Олександрії старші будинків багатоповерхівок повинні визначитись з формою управління будинків у найкоротший термін

Жителі, які проживають в багатоповерхівках мають обрати управителя, що обслуговуватиме будинок, і уповноважену особу, яка укладатиме договір з цією компанією, або створити ОСББ.

Такі дії відбуваються за змінами у сфері житлово – комунальних послуг.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Таким чином, якщо багатоповерхівки не обрали управляючу організацію, міська влада на конкурсній основі призначає управителя, що буде надавати послуги за затвердженими тарифами та згідно з переліком, визначеним Кабміном. За новими вимогами житлові субсидії надаються на управління будинком.

Для детальнішої інформації щодо обрання управителя чи створення ОСББ, звертатися в управління житлово-комунального господарства міської ради за адресою, вул. Бульварна, №25 та за номером телефону: (05235) 7-23-43.