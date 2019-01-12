В Олександрії стартувала спартакіада групи компаній УкрАгроКому

Сьогодні, 12 січня, стартувала спартакіада присвячена утворенню ТОВ «УкрАгроКом».

Повідомляє Голос Громади.

На протязі місяця в змаганнях візьмуть участь групи 5 команд від ТОВ «УкрАгроКому», центрального офісу відділу Михайлівка, «Гермес-Трейдінг», «Елеватор» та Цукрового заводу.

В цьому році кількість команд значно зменшилась. Так, в порівнянні з минулим роком їх кількість дорівнювала 12, а 3 роки назад мали рекордну участь – 14 груп команд.

У спартакіаді проводяться змагання з 5 видів спорту, з яких футбол, волейбол, стріпбол, кульова стрільба та новий вид змагань хокей на траві, які включені до переліку змагань за ініціативи комерційного директора Фісюка Павла Дмитровича.

Сьогодні відбулися перші змагання з футболу.

У фінальній частині спартакіади команди змагатимуться в естафетах по перетягуванню канату й армспорту серед чоловіків та жінок.

Згідно з регламентом цьогоріч встановили правила, відповідно до яких в чоловічих командах з волейболу та кульової стрільби повинна брати участь 1 жінка.

Основна мета організатора ТОВ «УкрАгроКом» в проведенні спартакіади полягає у спілкуванні, згуртованості, створенню командного духа, підтримці один одного в спільній боротьбі та злагодженості між працівниками галузі сільського господарства.

