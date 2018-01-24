Днями на стадіоні КСК «Олімп» стартувала Спартакіада, присвячена 18-й річниці з дня заснування ТОВ «УкрАгроКом». До учасників спартакіади з вітальним словом з нагоди відкриття спартакіади звернувся керівник групи компаній ТОВ «УкрАгроКом» Віталій Згама, подякувавши працівникам колективів за підтримку традицій здорового способу життя серед працівників компанії, престижу здоров’я та побажав позитивних емоцій і перемог у спортивних змаганнях.

Як зазначив директор ДЮСШ “Колом” Юряй Котов, перший вид спартакіади розпочали традиційно, змаганнями з міні-футболу, в якому взяли участь 9 команд – Центральний офіс ТОВ “УкрАгроКом”, Елеватор ПАТ “Шарівське”, ТОВ “АФ МТС Техагропром” с. Войнівка, Новоукраїнський район, с. Михайлівка відділок № 5 ТОВ “УкрАгроКом”, Елеватор ТОВ “УкрАгроКом”, ТОВ “Агро Альянс Гриф – П”, ТОВ “Гермес – Трейдінг”, ТОВ “Олександрійський цукровий завод”.

На здобуття перемоги в напруженій боротьбі вибороли ТОВ “Олександрійський цукровий завод” – ІІІ місце, Новоукраїнський район – ІІ місце та Елеватор ТОВ “УкрАгроКом” – І місце. У номінації кращий бомбардир Спартакіади у міні-футболі – Стус Микола з команди Елеватор ТОВ “УкрАгроКом”.

Також відзначили команди не тільки переможців, а й командам, які вибороли наступні місця – Центральний офіс ТОВ “УкрАгроКом” – 4 місце; ТОВ “Гермес – Трейдінг” – 5 місце; ТОВ “Агро Альянс Гриф – П” – 6 місце; с. Михайлівка відділок №5 – 7 місце; ТОВ “АФ МТС Техагропром” с. Войнівка – 8 місце; Елеватор ПАТ “Шарівське”- 9 місце. Побажаємо наступних цікавих перемог у змаганнях з волейболу 27 – го січня в НВК ОК (колишня 20школа). 4-го лютого змагання з стрітболу (баскетбол 3 Х 3), та 11–го лютого фінал Спартакіади у «Палаці Спорту» з перетягування канату, армспорту серед чоловіків та жінок, спортивної естафети і жіночого волейболу.