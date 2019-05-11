В Олександрії стартував ХІІІ відкритий регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Сонячні танці-2019»

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Сьогодні, 11 травня, з різних куточків Олександрійщини до Олександрійського районного будинку культури з`їхалися діти для участі у  ХІІІ відкритому регіональному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Сонячні танці-2019».

Повідомляє Голос Громади.

У регіональному фестивалі-конкурсі відбувається участь дітей різних вікових категорій у номінаціях:  естрадний танець, сучасний танець, народний танець, дитячий танець (декількох рівнів).

Загалом на глядачів дійства та журю чекає 90 виступів.

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Яскраве вбрання, музичний супровід, хвилювання художніх керівників та рідних створювали чудову атмосферу для хореографічних виступів учасників на фестивалі-конкурсі.

Емоційні, чуттєві, патріотичні, яскраві, веселі, ефектні, сучасні, рухливі, мелодійні, душевні… Це все про неймовірні виступи учасників заходу.

Чекаємо на результати змагань та відомості про переможців.

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