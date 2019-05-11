В Олександрії стартував ХІІІ відкритий регіональний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Сонячні танці-2019»

Сьогодні, 11 травня, з різних куточків Олександрійщини до Олександрійського районного будинку культури з`їхалися діти для участі у ХІІІ відкритому регіональному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Сонячні танці-2019».

Повідомляє Голос Громади.

У регіональному фестивалі-конкурсі відбувається участь дітей різних вікових категорій у номінаціях: естрадний танець, сучасний танець, народний танець, дитячий танець (декількох рівнів).

Загалом на глядачів дійства та журю чекає 90 виступів.

Яскраве вбрання, музичний супровід, хвилювання художніх керівників та рідних створювали чудову атмосферу для хореографічних виступів учасників на фестивалі-конкурсі.

Емоційні, чуттєві, патріотичні, яскраві, веселі, ефектні, сучасні, рухливі, мелодійні, душевні… Це все про неймовірні виступи учасників заходу.

Чекаємо на результати змагань та відомості про переможців.