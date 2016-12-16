Вже сьогодні в другій половині дня в різних куточках міста можна було побачити продавців з невеликою кількістю новорічних красунь. Так в центрі міста, навпроти супермаркету АТБ, що по вул. Калініна, продавчиня пропонувала олександрійцям придбати новорічне деревце від 150 грн.

Місцем продажу ялинок також став тротуар по проспекту Соборному навпроти ПК “Світлопільський” майже під самісіньким стендом з афішами. Ціни на збірну сосну в один метр заввишки коливалися від 280 грн. до 350 грн. Маленьке деревце, до 50 см., можна було придбати за 80 грн.

Трохи далі по проспекту також виставили на продаж живих новорічних “красунь”, але вже з більш гнучкішою ціновою політикою, аніж у сусідів. Там деревце коштує майже на 100 грн дешевше.