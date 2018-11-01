В Олександрії стався випадок отруєння дикорослими грибами

Вчора до Олександрійської міської лікарні потрапив чоловік з діагнозом отруєння дикорослими грибами. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського лабораторного центру.

Цього разу дикорослі гриби спокусили 43-річного мешканця міста Олександрії Кіровоградської області, який напередодні вживав дикорослі гриби білі, «зонтики», та печериці.

Стан хворого лікарі класифікують як середньої важкості.

На протязі минулого місяця в області зареєстровано 11 потерпілих від отруєння дикорослими грибами, 2 з яких мали летальні наслідки!