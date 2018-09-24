В Олександрії суд поки що залишиться без ремонту

Як вже повідомляв Голос Громади, 3 вересня, на сайті закупівель Prozorro було оголошено тендер на проведення капітального ремонту приміщення Олександрійського міськрайонного суду, що знаходиться за адресою: вулиця Першотравнева, 30.

Але аукціон, призначений на 21 вересня, не відбувся через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Для участі в торгах зареєструвалося лише ТОВ «БМК АЛЬЯНС СЕРВІС», яке запропонувало знизити ціну майже на 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, що очікувана вартість ремонтних робіт становили 5 380 666 гривень.

Замовником робіт виступає Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області.