Олександрійський міськрайонний суд призначив місцевому мешканцю, винному у вбивстві з необережності, три роки позбавлення волі, однак звільнив злочинця від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Про це йдеться у вироку від 22 лютого, опублікованому на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР).

Протягом судового засідання з’ясувалося, що підсудний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 4 червня 2014 року посварився зі своїм знайомим. Бажаючи завершити сварку, співрозмовник залишив місце зустрічі і попрямував до власного будинку. Однак, співрозмовник наздогнав його і наніс удар в обличчя, внаслідок чого потерпілий впав, отримавши черепно-мозкову з крововиливами і переломом черепу, від яких і помер.

Суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні вбивства з необережності та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Враховуючи, що підсудний повністю визнав свою провину, розкаявся у скоєному і досяг мирової угоди з родичкою загиблого, суддя звільнив злочинця від відбування покарання, призначивши йому випробувальний термін строком на один рік. Крім того, за результатами угоди про примирення, вбивця має виплатити родичам потерпілого 40 тисяч гривень протягом п’яти років.