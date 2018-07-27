В Олександрії син вбив батька гантелею

3 жовтня 2017 року близько 6:30 син вбив свого батька гантелею. Обвинувачений підійшов до ліжка, коли той ще спав і наніс 11 ударів по голові, а потім бив ще викруткою, намагаючись поцілити у вухо. Даний вирок опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Засуджений визнав свою вину повністю. Чоловік мотивував свій вчинок тим, що батько постійно йому дорікав, сварився з ним та застосовував психічний тиск, а саме напередодні в ультимативній формі сказав на ранок придбати сигарети та ліки, на які в сина не було грошей.

Матері на столі він залишив записку після вбивства: «Не заходь, я вбив батька», а в самому помешканні – ще одну, з зізнанням та прощанням з рідними.

Затримання відбулося 4 жовтня, коли вбивця поблукавши містом повернувся додому.