З початку року в Україні було зафіксовано більше 6 тисяч пожеж в наслідок яких загинуло 379 громадян. Лише за минуло добу виникло 153 загорання 102 з яких в приватному секторі, повідомляє УДСНС в Україні.

В Олександрії також подібні інциденти не рідкість. Лише за останній місяць в місті горіли декілька господарських приміщень приватного сектору, котельня та під’їзд.

Для запобігання пожежній небезпеці фахівці проводять бесіди з населенням та в навчальним закладах. На підростаюче покоління особлива увага.

«Шановні громадяни! Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику Служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної поведінки. Пояснюйте малюкам небезпеку і наслідки гри з вогнем. Не залишайте їх без нагляду, тримайте сірники та запальнички у недоступних місцях. Пам’ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», – попереджає прес-служба ДСНС України.