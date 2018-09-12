В Олександрії та районі осінній призов триватиме до грудня

Осінній призов на строкову службу до лав Збройних сил України продовжено з двох до трьох місяців. Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на повідомлення Генерального штаб Збройних сил України на сторінці в соцмережі Facebook.

Президент 10 вересня своїм указом вніс зміни до Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році від 15 лютого 2018 року №33».

Збільшення терміну призову на строкову службу зумовлене насамперед збільшенням кількості призовників для комплектування військ (сил) Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

«З метою раціонального розподілу навантаження в зв’язку з цим на призовні та військово-лікарські комісії, продовження терміну призову дозволить призовним комісіям більш якісно провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору та призначенням призовників до команд вищевказаних військових формувань» – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережах.