В Олександрії та районі осінній призов триватиме до грудня

0

Осінній призов на строкову службу до лав Збройних сил України продовжено з двох до трьох місяців. Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на повідомлення Генерального штаб Збройних сил України на сторінці в соцмережі Facebook.

Президент 10 вересня своїм указом вніс зміни до Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році від 15 лютого 2018 року №33».

Читайте також:  В Олександрійському районі з початку року зареєстровано 7 випадків захворювання тварин на сказ

Збільшення терміну призову на строкову службу зумовлене насамперед збільшенням кількості призовників для комплектування військ (сил) Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

«З метою раціонального розподілу навантаження в зв’язку з цим на призовні та військово-лікарські комісії, продовження терміну призову дозволить призовним комісіям більш якісно провести заходи вивчення, проходження медичного огляду, підбору та призначенням призовників до команд вищевказаних військових формувань» – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережах.

Читайте також:  В рамках програми «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», Кіровоградська область отримає додатково 52,85 млн. гривень

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ