В Олександрії перевізникам дали завдання опрацювати питання впровадження електронного квитка в міському транспорті.

Про це повідомив під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міськради міський голова Степан Цапюк сьогодні, 23 січня 2017 року.

За словами посадовця, у міських перевізників є три місяці для того, щоб вивчити особливості даного питання, адже саме через цей термін Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», яким передбачається запровадити автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, вступить в силу.

Як раніше повідомляв Голос Громади, введення електронних квитків стане одним із кроків щодо підвищення прозорості обліку безпосередньо наданих послуг за перевезення пільгових та інших категорій пасажирів.