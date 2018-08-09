В Олександрії три багатоповерхівки повністю перейшли на автономне опалення

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Наразі в Олександрії три багатоповерхівки повністю перейшли на автономне опалення.

Сьогодні ж на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про надання дозволу більш як 600 олександрійцям та двом  багатоповерхівкам на відключення від централізованого теплопостачання.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

У 19 будинках більше 50% квартир відмовилися від централізованого теплопостачання.

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Комунальному підприємству «Теплокомуненерго» доручено опрацювати з рештою мешканців питання стосовно можливості альтернативного вибору  теплопостачання.

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