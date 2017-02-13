В Олександрії три пожежні машини гасили господарські споруди

Вчора вночі, 12 лютого о 22:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вул. Діброви в м. Олександрія.

Як повідомляє прес-служба відомства, по прибуттю на місце події було встановлено, що горить 22 м2 покрівлі господарчої споруди. Силами вогнеборців о 23:00 пожежу локалізовано та о 23:40 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучалися 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Причину пожежі встановлюють фахівці.