В Олександрії триває підготовка до опалювального сезону

В Олександрії для того щоб підготуватися до опалювального сезону проводяться всі необхідні заходи, а саме: КП «Теплокомуненерго» на 100% здійснило ревізію, чищення, ремонтні роботи на усіх котельнях в місті, на аварійних ділянках замінено близько 1000 метрів теплових мереж.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

А вже з 3 вересня планується заповнення теплових мереж водою для проведення гідравлічних випробувань, після якого теплопостачальне підприємство отримає акти готовності до опалювального періоду.