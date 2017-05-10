В Олександрії цього тижня очікується похолодання та дощі

Відсьогодні в Олександрії очікується похолодання. Так, температура повітря знизиться до +8° уночі та до +13°. Уночі, можливо, пройде дощ, проте увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.

У п’ятницю олександрійцям слід взяти з собою парасольки, адже, починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Проте температура повітря підвищиться до +22° удень.

Вихідні субота та неділя зустрінуть олександрійців хмарною погодою та незначним зниженням температури. +12° уночі та +18° вдень.