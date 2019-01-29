В Олександрії тимчасово заблокували проїзд до мікрорайону Жовтневий та Перемога (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 29 січня, в проміжку часу 8:00-9:00 ранку, саме в той час, коли всі поспішають на роботу, до школи, дитячого садка та просто у справах, було перекрито дорогу у напрямку до мікрорайону Перемога та Жовтневий.

Повідомляє Голос Громади.

Причиною перекриття дороги стала зламана газель, яка вийшла зі строю прямо на проїжджій частині.

Для запобігання зіткнення та об`їзду несправного транспортного засобу по слизькій та не посипаній дорогі, її тимчасово перекрили.

До моменту прибуття олександрійських рятувальників допомогу в буксируванні нерухомої газелі надавали водії інших транспортних засобів.

Наразі рух на даному відрізку автошляху повністю відновлено.

