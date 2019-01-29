В Олександрії тимчасово заблокували проїзд до мікрорайону Жовтневий та Перемога (ФОТОЗВІТ)

Сьогодні, 29 січня, в проміжку часу 8:00-9:00 ранку, саме в той час, коли всі поспішають на роботу, до школи, дитячого садка та просто у справах, було перекрито дорогу у напрямку до мікрорайону Перемога та Жовтневий.
Повідомляє Голос Громади.
Причиною перекриття дороги стала зламана газель, яка вийшла зі строю прямо на проїжджій частині.
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Для запобігання зіткнення та об`їзду несправного транспортного засобу по слизькій та не посипаній дорогі, її тимчасово перекрили.
До моменту прибуття олександрійських рятувальників допомогу в буксируванні нерухомої газелі надавали водії інших транспортних засобів.
Наразі рух на даному відрізку автошляху повністю відновлено.