В Олександрії у перехожого вилучили набої

Патрулюючи місто Олександрія, правоохоронці зупинили чоловіка, поведінка якого була підозрілою.

Про це повідомляється на сайті ГУНП в Кіровоградській області.

«У ході профілактичних заходів поліцейські вилучили у перехожого предмети, схожі на набої калібру 7,62 та 5,6 мм. Порушником виявився 37-річний раніше судимий місцевий мешканець. Громадянина було запрошено до відділу поліції для надання пояснень із приводу події. Вилучене направлено на експертизу» – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.