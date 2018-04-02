В Олександрії у пожежі загинув чоловік

Вчора, 1 квітня, у пожежі загинув чоловік, 1964 року народження.

Так, о 03:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Ломоносова смт. Пантаївка виникла пожежа, – повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

По приїзду рятувальників було втсановлено, що горіли домашні речі та покрівля літньої кухні на території приватного домоволодіння. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка. Причину пожежі та загибелі чоловіка встановлюють фахівці.

Вогонь вдалося загасити лише о 06:25. До гасіння пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.