В Олександрії у приміщені колишнього кінотеатру «Жовтень» тривають ремонтні роботи з його відновлення

Як повідомлялось раніше Голосом Громади, у будинку колишнього кінотеатру «Жовтень» здійснюються ремонтні та реконструкційні роботи з його відновлення.

На сьогодні вже завершені роботи з перекриття даху приміщення, укріплено фундамент, а бетонні роботи на стадії завершення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Михайла Бежана у Facebook.

Наступним кроком у відновлені приміщення є утеплення, проведення електромереж та підведення каналізації.

Нагадаємо, що на місці колишнього кінотеатру до кінця 2019 року планують відкрити розважальний центр з двома кінозалами та дитячим центром.