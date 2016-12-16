В Олександрії у центрі міста вилучили майно ігрового залу

Учора, 15 грудня, співробітники Управління захисту економіки у Кіровоградській області провели обшук приміщення ігрового залу за адресою вул. Григорія Усика, 56 (кол. Червоноармійська). Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на власні поінформовані джерела.

Ігровий зал був організований переселенцями з Донеччини.

У результаті обшуку було вилучено 14 комп’ютерів, виручка у розмірі близько 5000 грн. та 10 ігрових автоматів.

Було встановлено, що відвідувачі цього ігрового залу вживали там наркотичні та психотропні речовини.

Жителі будинку, у якому розташований даний заклад, зверталися зі скаргами до мера міста з приводу цього залу, але ніяких практичних кроків не було до цього прийнято.

Наразі розглядається питання про внесення відомостей даної справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань.