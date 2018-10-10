В Олександрії учасники АТО переобрали керівництво організації та окреслили плани на наступний рік

6 жовтня, в Олександрійському районому будинку культури відбулися загальні збори ГО “Учасники антитерористичної операції Олександрійщини”.

Про це повідомив «Голос Громади» заступник ГО Олександр Лещенко.

На зборах підвели підсумки роботи за рік та обрали керуючий склад. Головою організації був обраний Михайлик Олександр, заступниками голови: Лещенко Олександр та Гура Володимир, секретарем ГО – Крюков Віктор. Під час проведення зборів був намічений план роботи на наступний рік. На зборах були присутні родичі загиблих воїнів, які обрали керівника своєї спілки – Копитову Галину та скоординували свою роботу.