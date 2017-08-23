В Олександрії урочисто підняли державний прапор України

Сьогодні о 9:00 на площі Героїв Чорнобиля перед будівлею міської ради відбулось урочисте підняття державного прапору.

Біля входу гостей зустрічав оркестр військової частини № 2269.

Розпочалися урочистості зі слів міського голови, який привітав олександрійців зі святом та побажав міцного здоров’я, мирного неба над головою та щоб всі ті, хто захищають цілісність і незалежність нашої країни на Сході повернулися живими та неушкодженими.

Від імені командира військової частини та всього особового складу привітав містян заступник командира військової частини № 2269.

Під звуки оркестру військові урочисто підняли державний прапор.

По завершенні урочистої частини всі присутні поклали квіти до підніжжя пам’ятника світоча української культури Т.Г.Шевченка, де хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, які зі словами Шевченка в душі йшли на бій.