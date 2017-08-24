В Олександрії урочисто відкрили пам’ятник загиблим в АТО

Сьогодні, 24-го серпня, на площі Героїв Чорнобиля урочисто відкрили меморіал воїнам, які загинули на Сході України , захищаючи цілісність і незалежність нашої держави.

Вшанувати пам’ять загиблих прийшло чимало мешканців міста.

Першим виступив міський голова Степан Цапюк, який побажав олександрійцям мирного неба над головою, а воїнам – повернутися до своїх сімей живими і неушкодженими. Слова вдячності та привітання висловили військовий комісар О.Балабуха, голова цивільного корпусу «Азов» в м.Олександрія В.Іванченко, заступник спілки ветеранів АТО «Побратими України» О.Лещенко.

Після відкриття пам’ятника його освятив священик.

По закінченні всі присутні вшанували полеглих за Україну хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного хреста.