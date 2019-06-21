В Олександрії урочисто відкрили перший офіс у форматі “Open Space” (ФОТО)

Сьогодні, 21 червня, за адресою м. Олександрія, вул. 6-го грудня, 138 в приміщенні Олександрійського РАЦСу відбулося урочисте відкриття сучасного офісу з надання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану з використанням технології відкритого простору – «Ореn Sрасе», повідомляє Голос Громади.

Цього дня на захід до Олександрії з метою презентації «OpenSpace» завітав Міністр юстиції України Пaвло Петpенко, який ознайомив присутніх з оновленою процедурою надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану для громадян.

Такий офіс – єдиний в Олександрії й районні, а на Кіровоградщині це вже 3-й. «OpenSpace» працюватиме у форматі «єдиного вікна» та «відкритого простору» з використанням електронної черги.

Тут можна отримати як і саму послугу, за яку можна оплатити банківською карткою одразу на місці, через термінал, так і необхідну консультацію. Скористатися послугами «Ореn Sрасе» можуть не лише мешканці Олександрійщини, а й з інших регіонів України.