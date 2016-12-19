Сьогодні, 19 грудня 2016 року на площі Соборній в Олександрії пройшло урочисте відкриття новорічної ялинки.

Так, станом на 15:40 площа вже була повна дітлахів, батьків та молоді, а о 16:00 біля ялинки вже проходив парад Дідів Морозів. Відкриття супроводжували пісні, а найактивніші дітлахи могли потанцювати прямо перед сценою.

Після вітального слова міського голови Степана Цапюка увімкнули яскраві ліхтарі ялинки, а молодь могла сфотографуватися разом з великою кількістю Дідів Морозів, що “розсипалися” площею.